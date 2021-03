Tom Cruise ist jetzt auf Tiktok. Auf der Videoplattform sind bisher drei Clips aufgetaucht, die ihn zeigen, wie er unbeholfen in einem Kleiderladen stolpert, sein Golf-Outfit montiert oder einen Zaubertrick mit einer Münze vorführt. In allen Clips hört man das markante Lachen, wofür Cruise bekannt ist. Alles deutet daraufhin, dass in den Videos der echte Tom Cruise zu sehen ist – nur das stimmt so nicht.