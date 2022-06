Sponsored: Dieser Falt-Becher passt in jede Tasche

BPA-freier Mehrwegbecher für die Umwelt

Die Lösung scheint klar: Wiederverwendbare Becher. In der Realität sind die Mehrweg-Becher aber oft ein bisschen unpraktisch: Sie sind gross und sperrig, meist früher oder später undicht und werden gerne irgendwo stehen gelassen – und vergessen. Das möchte das Unternehmen Hunu jetzt ändern: Sie haben einen faltbaren, wiederverwendbaren Becher entwickelt, der in jede noch so kleine Hand- und sogar Hosentasche passt.

Der Becher kann samt Deckel in die Spülmaschine, besteht aus lebensmitteltauglichem Silikon und ist BPA-frei. BPA ist in der Schweiz zwar nicht grundsätzlich verboten, gilt aber als umstrittener Inhaltsstoff in Silikon- und Plastikprodukten. Der Deckel des Bechers ist ausserdem zu 100% recyclebar. Wem damit noch nicht genug für die Umwelt getan ist: Hunu spendet zusätzlich ein Prozent ihres Umsatzes an «1% for the Planet», eine Organisation, die hunderte von Non-Profit-Organisationen in 64 verschiedenen Ländern unterstützt.