Vodka Zelensky: Dieser Ferrari gibt in der ukrainischen Community zu reden

In Zürich wurde ein Ferrari in den ukrainischen Nationalfarben gespottet, der für Vodka Zelensky wirbt. Die Marke eines Baselbieter Investors ist ein Spendenprojekt.

1 / 5 Dieser Ferrari macht bei Ukrainerinnen und Ukrainern Furore. Die Aufschrift des im Kanton Baselland immatrikulierten Sportwagens führt zu seinem Besitzer. Reddit Auf Reddit wurde der Bolide im Subreddit Ukraine unter Userinnen und Usern kontrovers diskutiert. Screenshot Unternehmer Tobias Reichmuth lanciert die Wodka-Marke «Vodka Zelensky». Der Investor ist bekannt aus der Sendung «Höhle der Löwen». Tobias Reichmuth

Darum gehts Ein Ferrari in den ukrainischen Landesfarben mit Baselbieter Kennzeichen geht in der ukrainischen Community gerade viral.

Der Bolide wurde in Zürich fotografiert und auf Reddit geteilt, wo er kontrovers diskutiert wurde.

Er gehört dem Investor Tobias Reichmuth, der mit einer geflüchteten ukrainischen Modedesignerin eine Wodka-Marke lancierte, um Spenden für das kriegsversehrte Land zu sammeln.

An der St. Peterstrasse direkt an der noblen Zürcher Bahnhofstrasse wurde vor wenigen Tagen ein auffälliger Ferrari gespottet und am Karfreitag unter dem Titel «Somewhere in Switzerland» (Irgendwo in der Schweiz) auf Reddit gepostet. Der Luxus-Sportwagen ist in den ukrainischen Landesfarben gehalten und wirbt für Vodka Zelensky. Der ukrainische Präsident ist seit Kriegsausbruch zum Symbol des Widerstands gegen die russische Aggression avanciert und geniesst im Westen fast uneingeschränkt Sympathie. Der Bolide ist im Kanton Baselland zugelassen. Das Kontrollschild BL 10 dürfte den Besitzer auch eine stolze Summe gekostet haben.

Auf Reddit wird der Ferrari seither heiss und kontrovers diskutiert. Viele feiern extravagante politische Statements. «Slava Suiza, I love it» (Ehre der Schweiz, ich liebe es), schreibt etwa ein User. «Ich frage mich, ob ein russischer Oligarch ist, der so seinen Ferrari versteckt», spekuliert ein anderer User. Das Rätsel um den Zelensky-Ferrari ist indes rasch gelöst. Die Halterauskunft des Kennzeichens ist zwar gesperrt, die Marke Vodka Zelensky führt zum Baselbieter «Höhle der Löwen»-Investor Tobias Reichmuth. Dieser liess am 9. März, zwei Wochen nach der Invasion Russlands in der Ukraine, die DrinkForPeace AG mit Domizil in Pratteln im Handelsregister eintragen.

Dazu hat er sich mit der ukrainischen Modedesignerin Anastasiia Rosinina zusammengetan, die in die Schweiz geflüchtet ist. «Durch Anastasiia, mit der ich seit 6 Jahren befreundet bin, ist der Krieg quasi live auf mein Handy gekommen. Als Unternehmer habe ich mich gefragt, wie ich aus der Ohnmacht des Zuschauers raus komme», so Reichmuth. Zehn Franken pro verkaufter Flasche fliessen direkt in die Kassen von ukrainischen Hilfsorganisationen. Reichmuth verspricht, dass sämtliche Gewinne von Vodka Zelensky bis 2026 gespendet werden. Gemäss seinen Angaben hat Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Staatspräsidenten, die Aktion gutgeheissen. Auch ihre Hilfsorganisation soll von den Wodka-Verkäufen profitieren. Die ersten 12’000 Spendenfranken waren schon zwei Tage nach der Lancierung des Brands gesammelt. Bis Ende Jahr sollen eine Million Flaschen verkauft werden.