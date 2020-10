Dieses Video wird derzeit eifrig geteilt. Die Botschaft: In Altstätten SG soll man «Zum Läbe bliibe».

Ein Video aus dem Rheintal kommt auf Social Media gut an.

«Zum Läbe bliibe.» Das soll man gemäss dem Video der Werbeagentur «Machart Zünd» in Altstätten SG tun. Das Video ist eine Hommage an den Ort, wo das Team der Firma verwurzelt und teilweise auch aufgewachsen ist. «Es liegt uns schon seit längerer Zeit am Herzen, die vielen Facetten dieses Ortes filmisch einzufangen», sagt Andreas Zünd (39), Geschäftsleiter der Agentur. Seit einem Jahr habe man sich dann effektiv damit beschäftigt, das Video zu planen. Einen Auftrag dafür hatten sie nicht.