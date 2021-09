Streamingstarts September 2021 - Dieser Film feiert einen Teenager, der Drag liebt

Der Trailer zu «Everybody’s Talking About Jamie».

Ein queerer Coming-of-Age-Film erzählt die Geschichte von einem Teenager, der Dragqueen werden will.

«Everybody’s Talking About Jamie»

Schuluniformen sind so gar nicht Jamies (Max Harwood) Ding. Er sehnt sich nach einem Ausbrechen aus Schubladen – das lebt er mit den funkelnden Schmetterlings-Aufnähern auf seinem Rucksack aus. Der 16-Jährige will Dragqueen werden. Mit seiner Begeisterung für Pailetten-Outfits, Lipsync-Sessions und Make-up stösst er bei Lehrpersonen auf Ablehnung. Gut, dass Jamie vor Selbstbewusstsein strotzt und sich seinen Weg durch Vorurteile und Diskriminierung bahnt.

Jamie erhält Support

Er kann auf Unterstützung zählen: Da ist zum einen Mutter Margaret (Sarah Lancashire), die hinter ihrem Sohn steht und ihm zum Geburtstag rote High Heels schenkt, was dem queerfeindlichen Vater Wayne (Ralph Ineson) missfällt.

Auch Jamies beste Freundin Pritti unterstützt ihn und gemeinsam stöbern sie durchs House of Loco, einen Drag-Laden. Als Ziel setzt der Teenager sich, dass queere Menschen am Abschlussball endlich willkommen geheissen werden: Jamie träumt davon, am Prom ein Kleid zu tragen und als Dragqueen aufzutreten.