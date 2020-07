Dieser Fisch frisst die Babys von anderen Fischen weg

Was sind invasive Arten?

Eine invasive Art ist eine gebietsfremde Art, die negative Auswirkungen auf andere Arten oder Lebensräume hat. Gebietsfremde Arten, in der Fachsprache Neobiota benannt, sind Tier- oder Pflanzenarten, die durch den Einfluss des Menschen in ein neues Gebiet gekommen sind. Meistens geschieht das bewusst, zum Beispiel bei der Einführung einer neuen Nutzpflanze. Eine bekannte Neobiota ist die Kartoffel in Europa, die ursprünglich aus Südamerika stammt.