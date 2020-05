Aktualisiert 05.05.2020 13:33

St. Gallen

Dieser fixe Radar war der fleissigste im Kanton

Die Kantonspolizei St. Gallen hat ihre Radarstatistik 2019 veröffentlicht. Sie zeigt, welcher Blitzer wie oft ausgelöst wurde. Wie viel die einzelnen Anlagen eingebracht haben, wird nicht mehr ausgewiesen.

von Tabea Waser

1 / 6 Die Anlage in Altstätten SG auf der Stossstrasse. Sie ist regelmässig die fleissigste fest installierte Anlage im Kanton. Google Street View Die Anlage in Jona auf der Rütistrasse. Platz 2 bei den Festinstallierten. Google Street View Und schliesslich auf Platz 3: Die Anlage in Mörschwil auf der A 1.1 Höhe Meggenhus. Google Street View

Darum gehts Die Radarstatistik 2019 des Kantons St. Gallen zeigt die fleissigsten Blitzer.

Spitzenreiter bei den fest installierten Anlagen ist jene in Altstätten.

Bei den Semistationären ist es eine, die auf der A 1 bei St. Gallen stand.

Die Kapo SG betont, dass es um die Verkehrssicherheit geht.

Was die einzelnen Blitzer an Geld eingebracht haben, wird nicht mehr ausgewiesen.

«Die Meinungen über den Sinn und die Wahl von Standorten bei Geschwindigkeitskontrollen sind gemacht, darüber erklärt sich die Polizei nicht mehr», so Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Die Unfallzahlen und die Anzahl Geschwindigkeitsübertretungen würden aber ein klares Bild zeigen. Schaut man sich die Radarstatistik 2019 des Kantons an, zeigt sich, dass über 250’000 Verkehrsteilnehmer geblitzt wurden. Zudem ist eine zu hohe Geschwindigkeit eine der Hauptverkehrsunfallursachen im Kanton St. Gallen. «Das zeigt, dass die Kontrollen notwendig sind.»

Die Statistik zeigt allerdings nur den Einsatz der fest installierten und der semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen. Fest installierte Blitzer gibt es drei im Kanton St. Gallen: in Mörschwil, Altstätten und Rapperswil-Jona. Der fleissigste unter ihnen war jener in Altstätten, hier wurden 4663 Fahrzeuge mit zu hohem Tempo gemessen. Danach folgt die Anlage in Jona auf der Rütistrasse mit 2597 geblitzten Fahrzeugen und schliesslich die Anlage in Mörschwil auf der A 1.1 bei Meggenhus mit 135. Das schnellste Fahrzeug wurde in Altstätten mit 111 km/h gemessen, erlaubt wären an jener Stelle 50 km/h.

Es geht um die Sicherheit

Semistationäre Anlagen gibt es neun im Kanton. «Diese werden zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen am gleichen Ort aufgestellt», so Schneider. Spitzenreiter hier ist jene auf der A 1 bei St. Gallen mit 59’237 geblitzten Verkehrsteilnehmern. Allerdings stand diese Anlage auch am längsten an ihrem Ort und an jener Stelle fuhren die meisten Fahrzeuge durch. Die höchste Verzeigungsquote mit 3,48% hatte die Anlage auf der Bürgstrasse in Neuhaus. Das höchste Tempo hat die Anlage auf der A 13 bei Buchs SG mit 198 km/h statt der erlaubten 120 km/h gemessen.

«Dass es uns um die Verkehrssicherheit geht, zeigt der Umstand deutlich, dass wir die semistationären Messanlagen auf der Website und auf Social Media veröffentlichen», so Schneider. Zudem seien Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei ein gesetzlicher Auftrag.

« Insbesondere bei den semistationären Anlagen stellen wir einen Effekt bezüglich der Verkehrssicherheit fest. Wird eine Anlage am gleichen Ort ein zweites Mal aufgestellt, ist die Verzeigungsquote beim Beginn der Messung vielfach tiefer als bei der ersten Messperiode », erklärt der Mediensprecher . Eine semistationäre Anlage, die über eine gewisse Zeitdauer (6 bis 8 Wochen) am gleichen Ort steh e, hinterl asse bei den Autofahrern eine gewisse Nachhaltigkeit . Diese sei auch dann noch bemerkbar , wenn die Anlage bereits wieder entfernt w orden sei . « Deswegen ist für uns die Verzeigungsquote ein relativ verlässlicher Wert », so Schneider .

Die Kapo SG besitzt darüberhinaus fünf fest installierte Blitzer mit Rotlichtüberwachungsanlagen. Hier wird nicht nur geahndet, wer zu schnell fährt, sondern auch, wer bei Rot fährt. Die meisten Übertretungen gab es bei der Anlage in Zuzwil auf der St. Gallerstrasse (1617).

Rund 20,3 Millionen Franken für die Staatskasse

Die Geschwindigkeitsmessungen brachten dem Kanton St. Gallen 2019 rund 20,3 Millionen Franken ein. Budgetiert hatte der Kantonsrat 21, 83 Millionen. Neu wird in der Statistik nicht mehr ausgewiesen, wie viel ein einzelner Blitzer einbrachte. «Jegliche Angaben dazu wären nur theoretische», sagte Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi zur «Linth-Zeitung». Das liege unter anderem daran, dass unter den erfassten Fahrzeugen auch solche aus dem Ausland stammen könnten, die beispielsweise ihre Busse nie bezahlten. Andere Lenker würden die Busse anfechten und der Fall gehe an die Staatsanwaltschaft oder es gebe direkt eine Anzeige und keine Ordnungsbusse. Darüberhinaus gebe es auch Fälle, wo man das Nummernschild nicht lesen könne oder das Bild generell zu unscharf sei.