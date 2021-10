45 Stunden vermisst – Dieser Förster entdeckte Julia (8) im tschechischen Wald

An der Suchaktion nahmen nebst der bayerischen Polizei auch diverse tschechische Behörden und Freiwillige teil.

Förster Martin Semecký ist «aufgewühlt, aber überglücklich». Er fand die vermisste Julia am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag wurde Julia schliesslich von einem tschechischen Förster gefunden.

Seitdem durchkämmten Suchtruppen pausenlos das Gebiet, in dem das Mädchen vermutet wurde.

Mehr als zwei Tage lang suchten Hunderte von Polizisten und Freiwilligen mit Spürhunden, Quads und Helikoptern nach der vermissten Julia. Die Achtjährige war mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrem Cousin auf einer Wanderung an der deutsch-tschechischen Grenze unterwegs, als von den Kindern plötzlich jede Spur fehlte. Während ihr Bruder und Cousin schnell wieder gefunden wurden, blieb Julia vermisst.

Nun wurde die Achtjährige am Dienstagnachmittag gefunden. Ihr Retter Martin Semecký habe die Achtjährige ungefähr acht Kilometer vom Ort des Verschwindens entdeckt. Der tschechische Förster hatte in einer Fünfergruppe ein Gebiet abgesucht, das zuvor noch nicht durchkämmt worden war. Julia wurde in einem Unterstand im Wald gefunden und sei aufgestanden, als sie Semecký und seine Kollegen bemerkte. Sie sei aber zu schwach gewesen, um auf sich aufmerksam zu machen.