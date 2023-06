Chaos Cooking: Dieser Food-Trend sprengt in der Küche alle Grenzen

In meiner Küche ist Chaos, in meinen Rezepten brauche ich das nicht. Klar, stelle ich mir zusammen mit Freunden lustig vor. Nein, ich bin nicht so experimentierfreudig. Ich bin zu picky, um das zu mögen.

So kochst du dich ins Chaos

Ramen mit mexikanischem Twist

Burrito mit Pasta und Frühlingsrollen

Auch speziell und fein: Filipino Spaghetti und Lumpia-Frühlingsrollen – in einem Burrito. Bitte was? Das sind Spaghetti mit gesüsster Bolognese-Sauce mit Hackfleisch, geriebenem Käse und philippinischen Lumpia-Frühlingsrollen. Das alles wird in eine mexikanische Tortilla eingewickelt.

In den USA erobert Chaos Cooking auch die Restaurants. So gibts bei Pijja Palace in Los Angeles Tandoori-Spaghetti und Masala Mac and Cheese. In New York City gibt es mittlerweile an beinahe jeder Ecke Birria-Ramen, so auch bei Nene’s Taqueria.