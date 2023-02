Lü GR: Dieser Gartenschlauch tönt wie ein Alphorn

Hier hörst du, wie die beiden mit einem Gartenschlauch Alphorn-Musik machen. Privat

Der Klang ist mit dem eines Alphorns zum Verwechseln ähnlich.

Die beiden gehen mit einem Video in den sozialen Medien viral.

Es tönt wie ein Alphorn, spielt sich wie ein Alphorn, sieht aber einem Alphorn nicht ähnlich. Mit einem Gartenschlauch, einem Verkehrspylon, einem Kochtopf und einem Mundstück machen Anna Maria Bott und Bruno Oswald in einem kleinen Dorf im Val Müstair faszinierende Musik. Damit gehen sie in den sozialen Medien viral und begeistern die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Lü war einst das höchstgelegene Dorf in Europa, nach einer Fusion ging dieser Titel aber verloren. «Es ist ein kleines Dorf mit wenigen Einwohnenden und perfekt geeignet, um Alphorn zu spielen», sagt Bott zu 20 Minuten. Sie hat eine Pension, in der sie gegen Unterstützung eine Unterkunft bietet. «Im Moment ist eine Studentin aus Berlin bei mir, die über den Winter hier ihre Masterarbeit schreibt», so Bott.

Die Berliner Studentin war bei ihrem Aufenthalt begeistert vom Alphorn. «Sie wollte, dass wir ihr das Spielen beibringen», sagt Bott. Aber die Kosten eines Alphorns seien für Studenten eindeutig zu hoch. «Da meinte mein Kollege Bruno ‹Wir stellen ihr ein einfaches Alphorn zusammen›», so Bott weiter. So kam es zum selbst gebastelten Alphorn, welches im Video zu sehen ist.

Offen für Neues

Die Reaktionen auf das Video sind für Bott und Oswald erfreulich. «Wir sind es uns schon gewöhnt, dass wir beim Spielen gefilmt werden, aber das war etwas völlig anderes», sagt sie. Eigentlich wollte Bott damit etwas für das kleine Dorf werben, weil das Tal in dem es liegt, neben dem Engadin und dem Tirol etwas verloren gehe. «Aber vor allem ist mir wichtig, zu zeigen, dass man an so etwas Einfachem Freude finden kann. Das war mehr als nur ein Gag», sagt sie.

Bott und Oswald spielen schon länger das klassische Alphorn auf dem Jakobsweg in Lü. «Da laufen immer viele Menschen durch und bewundern die Musik», sagt Bott. Der Klang des Alphorns passe auch einfach in das Bild dieser schönen Gegend. Jetzt, wo die Idee so gut ankam, sind sie bereit, Neues zu testen. «Wir sind offen in dieser Hinsicht, weitere Sachen auszuprobieren», so Bott.

