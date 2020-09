Als Loris Berger (26) und Jasmin Toth (28) im Mai 2020 ihre ersten Berner Gin-Produkte auf den Markt brachten, waren diese innerhalb von zwei Wochen ausverkauft. Ihr frisch gegründetes Unternehmen Aaregin konnte mitten in der Corona-Krise durchstarten. Seit dem Lockdown sind viele Restaurants, Clubs und Bars geschlossen oder können nur noch eine begrenzte Anzahl Gäste bewirten – die Alkoholnachfrage ist dementsprechend tiefer als sonst. Doch trotz dieser schwierigen Umstände konnte sich Aaregin in den letzten vier Monaten erfolgreich durchsetzen. 600 Flaschen wurden bisher bereits verkauft: «Wir haben nie mit einer solchen Absatzquote gerechnet. Es war sehr emotional», erzählt Berger. 25’000 Franken hätten sie damit umgesetzt. Es sei hart verdientes Geld: «Der Start war sehr turbulent und stressig, aber auch schön.»

Es braucht mehr

In Zukunft sollen weitere Sorten erscheinen, doch Fans müssten sich noch etwas gedulden. Die neuen Kreationen kommen laut Berger wohl erst 2021 in die Läden: «Wir sind bloss zu zweit und arbeiten beide Vollzeit.» Berger arbeitet hauptberuflich als Projektleiter in einer Malerei, Toth ist Betriebsleiterin im Facility Management. «Wir sind Quereinsteiger und Aaregin ist für uns derzeit noch ein Hobby», sagt Toth.

Der Gin wird in Solothurn gebrannt und in Bern fertiggestellt und verkauft. Erhältlich ist dieser online sowie in ausgewählten Läden. Grossunternehmen müssen auf den Berner Gin verzichten. «Wir wollen nicht möglichst viel Absatz machen, sondern uns selber treu bleiben», so Toth. Trotzdem will das Unternehmen noch etwas wachsen. Seit der ersten Charge lässt Aaregin stetig mehr Flaschen brennen. «Wir rechnen damit, dass wir bald auch die Produktionsanlage ausbauen müssen.»