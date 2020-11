Fantastisches Hole-in-one : Dieser Golfprofi lässt den Ball über den See tanzen

Mit einem Zauberschlag geht Jon Rahm viral: Auf einer Trainingsrunde vor dem traditionsreichen Masters spielt der spanische Golfer mit der Physik.

Zwei Tage vor Beginn des traditionsreichen Masters in Augusta hat Spaniens Golfstar Jon Rahm mit einem wahren Kunstschlag einen viralen Hit im Netz gelandet. Just an seinem 26. Geburtstag gelang ihm ein ungewöhnliches Hole-in-one: Auf einer Trainingsrunde in Augusta liess der Weltranglistenzweite am 16. Loch den Ball mit Absicht flach über den See des Augusta National Golf Clubs tanzen. Dreimal setzte der Golfball auf dem Wasser auf, hüpfte dann auf das Grün und rollte anschliessend wie von Zauberhand ins Loch.