Gesichtsreinigung: Dieser Hautpflege-Trend macht Schluss mit Pickeln

Das steckt dahinter

Dahinter steckt natürlich ein System. Cleanser und andere Waschprodukte können nämlich nicht zwischen Schmutz und guten, hauteigenen Fetten unterscheiden und waschen alles ab, was mit ihnen in Berührung kommt. Mit der Zeit schrubbt man durch die gewissenhafte Reinigung also das natürliche Schutzschild von der Haut – und das dauerhaft.

Vorbereitung ist alles

Natürlich müssen Make-up und der Schmutz vom Tag aber trotzdem runter. Lee erwähnt in ihrem Video, dass Water Cleansing nur dann gut funktioniert, wenn man sein Gesicht am Abend zuvor doppelt gereinigt hat. Also etwa zuerst mit einem ölbasierten Produkt und anschliessend einem Gel-Cleanser. So wird alles porentief sauber – aber eben nur noch einmal statt zweimal täglich.