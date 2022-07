Von Impfgegnern bedroht : «Dieser Hass muss endlich aufhören» – Tod von Ärztin erschüttert Österreich

Nach dem mutmasslichen Suizid der österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr (36) ist in Wien für Montag eine Gedenkveranstaltung geplant. Die in Oberösterreich tätig gewesene Medizinerin hatte jüngst ihre Praxis geschlossen. Auf ihrer Website begründete sie diesen Schritt damit, dass sie seit Monaten Drohschreiben «aus der Covid-Massnahmengegner- und Impfgegner-Szene» erhalte und sie sich die Kosten für Sicherheitsmassnahmen nicht mehr leisten könne. In einem der Drohschreiben beschrieb der Verfasser, wie er in die Praxis kommen könnte, um dort die Ärztin und ihre Mitarbeiter zu foltern und zu töten. Auf ihrer Twitter-Seite hatte Kellermayr die Drohnungen selber öffentlich gemacht.



Die Medizinerin hatte über längere Zeit Polizeischutz erhalten, nach eigenen Angaben aber auch selbst rund 100’000 Euro für Schutzmassnahmen ausgegeben. Die Polizei ermittelt wegen der Drohschreiben weiter gegen unbekannt. An diesen Ermittlungen ändere auch der Tod der Frau nichts, man warte nach wie vor auf den Abschlussbericht der Polizei, so die Staatsanwaltschaft.



Laut der Zeitung «Falter» hatte die Medizinerin schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie sei in eine psychiatrische Anstalt aufgenommen und am nächsten Tag wieder entlassen worden.