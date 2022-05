Bei 0:4-Schmach in Brighton : «Dieser Haufen» – lacht hier Cristiano Ronaldo über seine eigenen Mitspieler?

Manchester United erreicht einen neuen Tiefpunkt. Dass Superstar Ronaldo beim 0:4 über seine Kollegen zu lachen scheint, macht die Unruhe rund um das Starensemble noch grösser.

Nach dem 0:4 in Brighton ist die Champions League weg, die Kritik wächst.

Die Star-Truppe von Manchester United rutscht immer tiefer in die Krise.

0:4 gegen den Tabellenneunten! Manchester United blamiert sich am Samstag gegen Brighton and Hove Albion bis auf die Knochen. Die Red Devils implodieren im Rennen um die Champions-League-Plätze. Schon jetzt ist klar: Arsenal und Tottenham sind im Finish der Premier League ausser Reichweite, die Königsklasse ist im Old Trafford damit kein Thema mehr.