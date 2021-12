Wo ist denn nun der Freund? – Dieser Heiratsantrag im Stadion geht gehörig in die Hosen

Ein Fan der New York Jets machte seiner Freundin Christine einen Heiratsantrag via Grossleinwand.

Ein Football-Fan machte seiner Freundin im Stadion in Miami einen Heiratsantrag.

Heiratsanträge in us-amerikanischen Stadien sind keine Seltenheit, im Gegenteil, sie gehören zum Stadion-Feeling beinahe dazu. Während des NFL-Heimspiels der Miami Dolphins gegen die New York Jets am Sonntag wurde auf der grossen Leinwand ein solcher Antrag gezeigt. Danach suchte die Kamera den Standort des Paares im Stadium. Doch da sass nur die Frau mit Namen Christine, die auf dem Foto zu sehen war, ihr Antrag stellender Freund war nicht da. Christine hielt sich die Hand vor den Mund und war entweder ob des Antrages oder ob der Abwesenheit ihres Partners völlig schockiert. Irritiert schaute sie sich um.