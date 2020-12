Chevy hat im August seine Junghundeprüfung mit der Gesamtqualifikation «sehr gut» bestanden. «Da stecken ganz schön viel Arbeit, Fleiss, Ausdauer und Disziplin dahinter», schrieb die Polizei damals auf Facebook. Damit ist Chevy aber noch kein ausgebildeter Schutzhund und darf in den heissen Einsatz. Die Abschlussprüfung folgt nächstes Jahr. «Die Schutzhunde werden bei Fusspatrouillen, Personenkontrollen, Einbruchalarmen und Ordnungsdiensteinsätzen eingesetzt», wie es auf der Website der Zuger Polizei heisst. «Zudem sichern und verteidigen sie Polizistinnen und Polizisten bei Kontrollen.» Die Polizisten müssen sich also auf ihre tierischen Kameraden verlassen können.

Freundschaft zwischen Mensch und Tier

Schon Chevys Vorgänger Lennox war der Stolz der Mannschaft. Nachdem Lennox 2019 nach sieben Dienstjahren in Ruhestand trat, blieb er bei seiner Familie. Chevy bleiben also noch etliche Jahre, in denen er auf Verbrecherjagd gehen kann. Bis dahin heisst es fleissig Weiterüben. Und in der Freizeit geniesst Chevy derzeit zum Beispiel den Schnee: