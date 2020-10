Wenige Tage später lief derselbe Hirsch an einer anderen Stelle gleich nochmals in die Fotofalle.

René Röthlisberger hat ein spezielles Hobby: Regelmässig stellt er in der Natur seine Fotofalle auf, um Bilder von Tieren zu machen. «Es interessiert mich, welche Tiere in der Nacht im Wald unterwegs sind», begründet er. Kürzlich hatte er seine Fotofalle im Gebiet Stoos SZ aufgestellt. Und prompt hat diese zugeschnappt, und wie: Er hat einen Hirsch fotografiert, der nur noch ein Horn hat, einen Einhornhirsch quasi. «Ich glaube, er hat die eine Hälfte seines Geweihs bei einem Kampf mit einem älteren Hirsch verloren.» Den Hirsch lief im sogar zwei Mal vor die Linse. Einmal erwischte er ihn am 26. Juli, das zweite Mal am 8. August. «Es handelt sich ziemlich sicher um den gleichen Hirsch», vermutet Röthlisberger