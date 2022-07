Kinostarts Juli 2022: Dieser Horrorfilm dreht sich ganz um Männer

«Men»

Nach dem Tod ihres Ehemannes zieht es Harper (Jessie Buckley) von London aufs Land: Dort will sie in einem Ferienhaus in Ruhe trauern und Zeit für sich haben. Im Ort scheint es nur Männer zu geben: Als erstes trifft Harper auf ihren merkwürdigen Vermieter, später wird sie von einem Pfarrer bedrängt, im Wald von einem nackten Mann verfolgt und als sie die Vorfälle meldet, nehmen Polizisten sie nicht ernst (alle Männer werden von Rory Kinnear gespielt).