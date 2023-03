«Menschliche Lippen»: Dieser Hund hat einen Kussmund und wird zur Internet-Sensation

Ja, ohne Tiere ist das Leben nur halb so schön. Nein, ich habe zu wenig Zeit, um mich um ein Tier zu kümmern. Nein, ich habe eine Tierhaarallergie. Nein, ich mag keine Tiere. Ich will nur die Antworten sehen.

Lippen verfangen sich in seinen Zähnen

Die Hunde- und Accountbesitzerin ist Laurel (50). Das Video habe sie aufgenommen, weil sie es so unglaublich süss fände, wenn ihr Hund diesen Kussmund mache. Es sähe dann immer so aus, als würde der Hund ihr Küsschen zusenden, berichtet sie gegenüber Kennedy News and Media. «Manchmal hängen sich die Lippen meines Hundes in seinen Zähnen ein und es sieht aus, als ob seine Lippen aufgespritzt wurden», so Laurel.