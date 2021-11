Streuner im Stadion – Dieser Hund schaut sich das deutsche Nationalteam von der Tribüne aus an

Der vierfache Weltmeister Deutschland besiegte am Sonntag in der WM-Quali Armenien in Jerewan 4:1. Das DFB-Team war bereits vor dieser letzten Partie direkt für die WM 2022 in Katar qualifiziert, Armenien schon länger gescheitert. Das Resultat verkam zur Randnotiz. Speziell auch darum, weil ein Hund die Schlagzeilen und die Blicke des Publikums auf sich zog. Es war aber nicht etwa ein Vierbeiner, der sich als Flitzer zeigte und über den Platz lief. Nein, der Streuner zeigte sich ganz artig und setzte sich zum menschlichen Publikum auf die Tribüne und bestaunte das Geschehen.