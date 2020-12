Laut BVB Sprecherin Sonja Körkel, sei es auf der Tramlinie 14 in Pratteln BL dazu gekommen.

«Oh soo herzig!» und ganz viele Dankeschöns, die Facebook-Fans der Basler Vekrehrsbetriebe sind völlig aus dem Häuschen. Am Donnerstagabend postete die BVB nämlich Fotos einer nächtlichen Igel-Rettungsaktion. In Pratteln hatte sich das Stacheltier aufs Gleis der Tramlinie 14 verirrt und es sich darauf gemütlich gemacht. Der Aufmerksame Chauffeur bemerkte den Igel aber rechtzeitig und brachte ihn in Sicherheit.