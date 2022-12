Für plötzlichen starken Schneefall und eisige Kälte im Winter sollte jede Autofahrerin und jeder Autofahrer gewappnet sein – und zwar mit Besen und Schaber. So zumindest die Theorie. Doch in der Praxis sieht dies manchmal anders aus, wie das Video eines News-Scouts zeigt: Mit komplett schneebedeckten Front- und Rückscheiben legte die Person am Steuer des Fahrzeugs den Rückwärtsgang ein und fuhr los.

Wie der News-Scout berichtet, handelt es sich beim Fahrzeug um einen Tesla, welcher in den vergangenen zwei Tagen auf dem Dachparkplatz der Tesla-Aufbereitung in Bassersdorf gestanden hatte. «Das Auto fuhr dann vom Dach über eine grosse Rampe am Gebäude vorbei in die Garage.»