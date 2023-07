Vintage Ikea-Möbel: Darum kosten sie heute tausende Franken

Möbel und Mode im Vintage- oder Retrolook sind beliebt: Brockenhäuser boomen seit Jahren, Möbelstücke mit Geschichte und Vergangenheit sind so gefragt wie nie. Vermehrt finden sich auf Verkaufsplattformen und in Vintage-Möbelgeschäften auch alte Ikea-Möbel – für ein Vielfaches des ursprünglichen Verkaufspreises.

Während man in den Sechzigern und Siebzigern von der Zukunft geträumt hat, sehnen sich heute viele nach der vermeintlich guten alten Zeit. Das zeigt sich auch bei Einrichtungstrends, so ist beispielsweise Mid-Century Modern, das sich am Stil der 1930er bis 1960er orientiert, seit einigen Jahren wieder sehr beliebt.