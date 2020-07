vor 11min

Vielversprechende Resultate

Dieser Impfstoff könnte vor dem Corona-Virus schützen

Eine Studie, die in einer bekannten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, zeigt: Ein neu entwickelter Impfstoff bot in den bisherigen Testphasen einen effektiven Schutz vor Corona-Infektionen.

von Reto Heimann

Ein neu entwickelter Impfstoff macht Hoffnung, dass er gegen das Corona-Virus schützen könnte. Erste non-klinische Tests zeigten vielversprechende Resultate. So zeigten Affen, denen der Impfstoff verabreicht wurde, einen nahezu vollständigen oder vollständigen Schutz der Lunge vor dem Corona-Virus.

Darum gehts Ein allfälliger Impfstoff hat in präklinischen Studien verheissungsvolle Resultate erzielt.

Eine Studie, die im renommierten Wissenschaftsmagazin «Nature» veröffentlicht wurde, zeigte einen fast vollständigen oder vollständigen Schutz vor dem Virus.

Der Impfstoff wird nun klinisch an gesunden Freiwilligen getestet

Der Schweiz kommt in der Produktion und Distribution des Impfstoffes eine tragende Rolle zu.

Ein vom US-amerikanischen Pharmakonzern Johnson & Johnson hergestellter Impfstoff zeigt vielversprechende Resultate. In den präklinischen Studien, deren Resultate im bekannten Wissenschaftsmagazin «Nature» veröffentlicht wurde, schützte er effektiv vor dem Corona-Virus. Das schreibt Johnson & Johnson in einer am Mittwoch veröffentlichten Medienmitteilung.

Der Impfstoff löste eine «robuste Immunantwort» aus. Das bedeutet: Wem der Impfstoff verabreicht wird, entwickelt neutralisierende Antikörper und ist so erfolgreich von einer nachfolgenden Infektion geschützt. In der präklinischen Phase bot der Impfstoff so «einen vollständigen oder fast vollständigen Schutz der Lunge» vor dem Corona-Virus. Der Impfstoff wurde an Affen, sogenannten nicht-humanen Primaten, getestet.

Nun klinische Studie am Menschen

«Die präklinischen Daten, die in Zusammenarbeit mit dem Team von Johnson & Johnson erarbeitet wurden, unterstreichen das Potenzial dieses Impfstoffkandidaten», sagt Dan Barouch, Direktor des Zentrums für Virologie und Impfstoffforschung bei Johnson & Johnson.

Basierend auf den ermutigenden bisherigen Ergebnissen startet nun die erste klinische Phase. Der Impfstoff wird an gesunden Freiwilligen in den USA und in Belgien getestet. Parallel dazu laufen Planungen für weitere Studien in den Niederlanden, Spanien, Deutschland und Japan.

In der Schweiz abgefüllt