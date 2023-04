Fujisawa: Dieser Japaner ist der älteste Surfer der Welt – errätst du sein Alter? 

Trotz hohem Alter immer noch so fit, dass er Surfen kann: der Japaner Seiichi Sano.

Den Hobbysportler, der etwa 20 Minuten von Yokohama entfernt lebt, zieht es fast jedes Wochenende an den Strand in der Nähe von Enoshima. Die kleine Insel war Gastgeberin der jüngsten Olympischen Spiele in Tokio und Hafen der Spiele von 1964.