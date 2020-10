Ende Juli habe man mit der Planung des alternativen Adventskalenders begonnen. Im August ging es dann los mit der Umsetzung. Mittlerweile stünden 150 «Nervekalender» bereit, die von Hand zusammengestellt wurden. «Das Schlafzimmer wurde für den Moment in ein Lager verwandelt», erzählt Pfeffer. Eine Schwierigkeit war es, Aufgaben zu finden, die sich am Puls der Zeit befänden und gleichzeitig den Preis (40 Franken) rechtfertigten. «Schlussendlich ist es ein schöner Mix aus kniffligen und lustigen Aufgaben geworden.» Dazu gibt es zu jedem Kalender auch Goodies, die zum Lösen der Aufgaben gebraucht werden.

Pro Aufgabe gibt es einen Punkt

Die Idee ist es, dass man zusammen mit Arbeitskollegen oder Freunden täglich eine Aufgabe des «Nervekalenders» löst. Falls einem etwas zu peinlich ist, kann man eine Runde aussetzen oder einen Joker verwenden. Diesen kann man aber nur einmal benutzen. Für jede gelöste Aufgabe gibt es einen Punkt. In einer Whatsapp-Gruppe kann man per Bild oder per Video den Beweis liefern, dass man die Challenge erfüllt hat. Der, der nach den 24 Aufgaben am wenigsten Punkte hat, verliert. Die Gruppe entscheidet dann, was dieser als «Strafe» machen muss. Etwa die anderen zum Nachtessen einladen.