Gesundheits-Check

Dieser Kleber misst, ob man den Corona-Husten hat

Ein neues Gerät soll die Ferndiagnose mit Covid-19 erleichtern. Dafür misst es verschiedene Symptome und sendet diese in einen Cloud-Speicher.

Wissenschaftler aus Chicago haben ein neues Gerät vorgestellt, das messen soll, ob eine Person am Coronavirus erkrankt ist. Es handelt sich dabei um einen Kleber, der einem Pflaster ähnlich sieht und an den Hals in die Kehlgrube geklebt wird. Dort misst er unter anderem Hustensymptome, die Atmung, Körpertemperatur und Herzfrequenz des Nutzers.