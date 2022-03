Bahnhof Zofingen - Dieser kleine Bremsfehler kostet wohl rund 30’000 Franken

Fahrgäste am Busbahnhof in Zofingen AG hörten am Montagmorgen einen lauten Knall. So auch der News-Scout M.K.* Er war auf dem Heimweg als es tätschte. Den Auslöser erkannt er erst kurze Zeit später. «Ich konnte kaum glauben, was ich sah», berichtet er 20 Minuten. Ein Bus von Aargauer Verkehr war frontal in eine Betonsäule am Bahnhof geprallt. Die Vorderseite des Busses wurde durch den Aufprall eingedrückt. Einzelne Passagiere und Passagierinnen seien noch wenig zuvor ausgestiegen, so der News-Scout.