Good News

Dieser kleine Käfer ist ein Segen für Allergiker

Millionen Europäer sind allergisch gegen das Beifussblättrige Traubenkraut. Ein eingeschleppter Fressfeind des Krauts aus Nordamerika wird vielen eine Erleichterung bringen.

Behandlung kostet jährlich 7,4 Millionen

Das berichtet ein Forscherteam unter Schweizer Leitung im Fachjournal «Nature Communications». Das Team um Urs Schaffner vom Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) in Delsberg (JU) berechnete, dass die Behandlung eines Ragweed-Allergikers zur Blüte- und Pollensaison im Schnitt gut 550 Euro kostet und insgesamt in Europa jedes Jahr 7,4 Milliarden Euro verschlingt.