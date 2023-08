Dome Lid: Kaffee-Deckel löst Tiktok-Debatte aus

Wer Kaffee mag und durch Tiktok scrollt, wird früher oder später mit einem kontroversen Thema konfrontiert: Dome Lids. Das sind die Deckel von To-go-Getränken, die sich zu einer Kuppel (auf Englisch: dome) wölben. Sie bestehen aus Plastik und sind laut Tiktok-Nutzern extrem peinlich und uncool.

Wie oft holst du dir Kaffee zum Mitnehmen? Täglich. Etwa alle zwei Tage. Höchstens einmal in der Woche. Das mache ich nur sehr selten. Nie. Ich mache meinen Kaffee nur zu Hause. Ich mag generell keinen Kafi.

Auf der Plattform häufen sich Videos von Personen, die beim Kaffee-Bestellen einen Dome Lid aufs Getränk gesetzt bekommen. Die rundlichen Deckel kommen auf kalte Getränke wie Iced Latte oder Ähnliches. Doch die Kuppeln der ohnehin schon plastikreichen Verpackung nerven die Tiktok-User. So teilt eine Userin ein Video, in dem sie den Dome Lid in den Abfalleimer feuert. Dazu schreibt sie: «Wenn Starbucks dir einen Dome Lid gibt.»

Eine Userin kommentiert ein anderes Video zum Thema mit den Worten: «Kuppeln sollten nur auf Getränken mit Rahmhaube sein. Sonst fühlt es sich wie ein halbes Getränk an.»

Das sagt Starbucks dazu

So regelt es auch Starbucks in der Schweiz. Auf Anfrage heisst es: «Die Starbucks Iced Beverages werden mit flachem Deckel serviert. Ausser das Getränk hat eine Rahmhaube, dann gibt es einen Dome Lid.» Auf die Frage, was man dazu sagt, dass der Dome Lid als der uncoole Deckel gesehen wird, geht die Sprecherin nicht ein.

Andere Unternehmen greifen die Debatte auf. So postet Joe and the Juice, eine Saftbar, die es auch hierzulande gibt und die alle Drinks mit Dome Lid serviert, gleich mehrere Videos zum Thema.

Das Unternehmen teilt ein Video mit den Worten: «Wenn die Tiktok-Community uns cancelt, weil wir Dome Lids haben statt flacher Deckel.» Dazu steht in der Caption: «Lasst unsere Kuppeldeckel in Ruhe.» Allzu ernst nimmt das Unternehmen den Unmut zu den Deckeln also nicht. Wirklich nötig sind die gewölbten Deckel aber auch nicht, denn bei der Saftbar gibt es keine Getränke mit Rahm im Angebot. Die Kuppel bleibt also immer leer.

Das Problem mit dem Dome Lid

Neben einem uncoolen Gefühl, das bei Tiktok-Usern aufkommt, hapert es auch bei der Nachhaltigkeit. Eine Userin schreibt unter ein Video von Joe and the Juice: «Das eigentliche Problem ist, dass sie etwa 20 Prozent mehr Einwegplastik verbrauchen, aber das ist den Kommentierenden hier wohl egal.»

Dome Lids fügen der Plastikverpackung noch mehr Plastik hinzu. Pexels/Nguyen Huy

Auch heisst es, dass Dome Lids aufgrund ihrer Form und des verwendeten Materials oft nicht effizient recycelt werden können. Manche Recyclinganlagen sollen Schwierigkeiten haben, gewölbte Deckel zu verarbeiten, da sie in den Sortiermaschinen weniger gut erkannt werden.