Xenia Tchoumi leidet unter dem Krieg in der Ukraine und spricht über ihre russischen Wurzeln

1 / 10 Xenia Tchoumi schlägt blanker Hass entgegen – weil sie Russin ist. Instagram/xenia «Du brüstest dich damit, eine Schweiz-Russin zu sein. Steh endlich auf und rede über die Ukraine! Du bist Fake», schreibt eine Person in einer Insta-Fragerunde. Instagram/xenia Ihre Reaktion darauf ist knapp: «Ich schicke dir Liebe. Bitte, geh spenden und fokussiere dich darauf, Positivität und Einheit zu verbreiten. Das ist das, was wir jetzt brauchen.» Instagram/xenia

Darum gehts Die Mode-Influencerin Xenia Tchoumi hat sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln.

Die aktuelle Kriegs-Situation macht der 34-Jährigen gerade sehr zu schaffen.

Ihr Onkel muss an der Front kämpfen. Derweil versucht Tchoumi zu helfen, wo sie nur kann – auch wenn sie das Gefühl von Hilflosigkeit begleitet.

Für den Ursprung des Hasses, der herrscht, hat sie eine Vermutung. Doch sie versucht, ihm entgegenzuwirken.

Die Mode-Influencerin Xenia Tchoumi kam als Fünfjährige in die Schweiz und wuchs in Lugano im Kanton Tessin auf. Sie hat sowohl ukrainische als auch russische Wurzeln. Seit einiger Zeit wird die 34-Jährige im Netz für ihre Herkunft angegriffen. Grund dafür ist der aktuelle Krieg in der Ukraine, für den Russland verantwortlich gemacht wird. Eine Situation, die die Unternehmerin belastet, wie sie im Interview mit 20 Minuten verrät.

Xenia Tchoumi, seit zwei Wochen blickt die ganze Welt auf die Ukraine und Russland. Was lösen diese Bilder bei Ihnen aus?

Tiefe Betroffenheit und Trauer für die Menschen, die unter dieser Situation leiden müssen. Gleichzeitig bin ich enttäuscht von der Welt, da ich doch immer an das Gute glaube.

Beeinflusst das Geschehen Ihren Alltag?

Irgendwie versuche ich, mein Leben weiter zu meistern, aber dies fühlt sich komisch und falsch an. Ich fühle mich machtlos. Es stresst mich und ich habe konstant das Gefühl, dass das, was ich aus der Ferne mache, um zu helfen, nicht reicht.



Was haben Sie bisher unternommen, um zu unterstützen?

Ich sammle und spende Geld für Flüchtlinge und Menschen, die sich in Not befinden. Zusätzlich nutze ich meine Stimme und Reichweite in den sozialen Medien, um gegen Diskriminierung zu kämpfen. Und ich setze mich für Gleichberechtigung, Toleranz und vor allem für Liebe ein!

Sie sind Schweizerin, haben aber sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln. Können Sie Ihre Herkunft erläutern?

Ich wurde in Russland geboren und kam als junges Mädchen in die Schweiz. Mein Vater kommt aus Russland. Meine Mutter stammt aus Dnipro, der viertgrössten Stadt in der Ukraine.



Haben Sie noch Verwandte in der Region?

Ja, der Bruder meiner Mutter, also mein Onkel, lebt immer noch dort.



Wie geht es ihm?

Er ist verängstigt und am Boden zerstört. Wie viele andere wurde auch er in den militärischen Dienst gerufen und mit Waffen ausgestattet. Das widerstrebt ihm und unserer ganzen Familie aber komplett. Wir alle stehen für Frieden ein. Seine Sorgen wirken sich zudem sehr auf meine Mutter und damit auch auf mich aus.



Du bist im Tessin aufgewachsen, lebst heute in London, sprichst sechs Sprachen, hast viel von der Welt gesehen. Was bedeutet Heimat für dich?

Mein Zuhause ist mittlerweile London. Aber meine Kultur, mein Hintergrund, meine Arbeitsweise und meine Sprache sind primär Schweiz-Italienisch.

Als Kind mussten Sie bereits erfahren, was es heisst, aufgrund der Herkunft diskriminiert zu werden. Wie sieht es aktuell aus?

Diskriminierung und Hass sind klar auf dem Vormarsch. Aber um mich habe ich keine Angst. Ich fürchte mich mehr um die Menschen, die sich nicht wehren können und so dem grundlosen Hass anderer ausgesetzt sind. Dieser Konflikt bringt so viel Leid für beide Nationen mit sich, dessen müssen wir uns bewusst sein.



Wie könnte man dagegen vorgehen?

Hass darf keinen Platz haben in unserer Gesellschaft. Ich glaube aber, dass wir auch verstehen müssen, dass dies ein Ventil sein kann, um das Entsetzen, den Schrecken und die ungerechten Ereignisse zu verarbeiten. Wir müssen jetzt Menschlichkeit zeigen, Liebe und Hoffnung verbreiten und die Arme offen halten für den Frieden.