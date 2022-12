Drehplatte Snurrad von Ikea ist weltweit ausverkauft

Jetzt erobert der platzsparende Drehteller auch den Kühlschrank – und sorgt im Internet für einen riesigen Hype. In den Videos, die teilweise über eine Million Views haben, wird konkret die Drehplatte Snurrad, ein Ikea-Produkt erwähnt. «Das beste Ding, das ich je bei Ikea gefunden habe», sagt der australische Tiktoker Adrian Widjy. Der Hype hat nun dazu geführt, dass der Drehteller weltweit in vielen Ländern ausverkauft ist –, auch in der Schweiz.