Lärmblitzer könnte in der Schweiz zum Einsatz kommen

Auch in der Schweiz könnten sie eingesetzt werden, doch dafür muss erst eine Lärmobergrenze festgelegt werden.

Diese Blitzer wurden in Frankreich entwickelt und sollen dort bald zum Einsatz kommen.

An einer Tagung wurden neue Lärmblitzer vorgestellt, die in der Schweiz zum Einsatz kommen könnten.

An der Tagung der Lärmliga in Bern wurde der neue Lärmblitzer «Hydra» vorgestellt. Die Blitzer seien in Frankreich bereits ab nächstes Jahr im Einsatz, messen mit fünf Mikrofonen namens «Medusa» die Geräusche und blitzen zu laute Fahrzeuge.