Der Nest Hub ist ein smartes Display, womit sich das vernetzte Zuhause steuern lässt. Auch kann der Speaker Videos und Musik abspielen oder dient in der Küche als Rezeptsammlung, oder in der Stube als Fotoframe für die eigenen Bilder.

Aufwachen mit Google

So verspricht Google ein leichteres Einschlafen und Aufwachen, wenn das Gerät neben dem Bett steht. So wird das Display am Abend dunkler, um es angenehmer zu machen. Auch können am Abend nützliche Funktionen, etwa der Wecker, direkt über das Display eingestellt werden. Weiter kann man verknüpfte Lichtquellen oder Geräte ausschalten und die eigenen Schlaflieder abspielen.