In den sozialen Medien macht ein Video die Runde, in dem man ein Auto sieht, das sich durch die Bahnhofunterführung in Weinfelden kämpft. Die Polizei hat Kenntnis vom Vorfall.

Darum gehts Ein Video zeigt, wie sich ein Autofahrer durch die Bahnhofsunterführung in Weinfelden TG kämpft.

Wie der Lenker in die Unterführung geraten ist, wird nun abgeklärt.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Kenntnis vom Video und klärt den Fall ab.

Es kommt zwar immer wieder zu solchen Vorfällen, sie gehören aber lange nicht zur Tagesordnung.

Lautes Gelächter ist zu hören im Video, das momentan in den sozialen Medien kursiert. Gefilmt wurde dabei ein Lenker, der sich mit dem Auto in die Bahnhofsunterführung verirrt hat. Man sieht, wie das Fahrzeug langsam, aber stetig durch die Unterführung kämpft. Doch was danach geschieht, ist unklar.

Die Kantonspolizei Thurgau weiss vom Video. «Wir haben davon Kenntnis und sind dabei, den Fall abzuklären», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Wie sich die Person überhaupt in die Unterführung verirrt hat, muss auch noch untersucht werden. «Wir werden die Person befragen müssen», so Meili weiter. Es sei sehr selten, dass so etwas passiere. «Es ist sicher nicht an der Tagesordnung», sagt Meili.

Nicht das erste Mal

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass sich in der Schweiz ein Fahrzeug in eine Bahnhofsunterführung verirrt. So wurde im Februar dieses Jahres ein Auto gefilmt, welches in Visp VS durch die Bahnhofsunterführung fährt.