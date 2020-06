Totalschaden auf Rastplatz

Dieser Lenker kam zum grossen Glück unverletzt davon

Auf dem A1 Autobahnrastplatz Oberbipp-Nord verursachte ein Lieferwagenlenker einen Selbstunfall. Dabei kollidierte er frontal mit einem Baum. Als Unfallursache steht «Sekundenschlaf» im Vordergrund.

Kapo SO

Ein 49-jähriger Mann kollidierte am Dienstamorgen auf dem Rastplatz Oberbipp-Nord frontal mit einem Baum.

Am Dienstagmorgen gegen 10.25 Uhr war ein Lenker eines Lieferwagens auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Bei der Ausfahrt zum Autobahnrastplatz Oberbipp-Nord nickte er gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kurz ein. Dadurch soll der 49-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Mann fuhr in der Folge geradeaus über das angrenzende Wiesland und kollidierte dort diekt frontal mit einem Baum.