St. Gallen Dieser Lenkerin (21) fehlte die Fahrpraxis

Am Samstagabend verlor eine Lenkerin in St. Gallen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie durchbrach eine Hecke und prallte anschliessend in ein Gebäude. Die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht.

von Tabea Waser

Kurz nach 19 Uhr am Samstagabend fuhr eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in St. Gallen auf der Martinsbruggstrasse stadtauswärts. Höhe der Verzweigung mit der Reherstrasse verlor sie, vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis, die Beherrschung über ihr Auto.

In der Folge kam sie von der Fahrbahn ab, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Sie durchbrach eine Hecke und prallte letztlich gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses.