Dieser anatolische Leopard galt seit 45 Jahren als ausgestorben

In den türkischen Bergen wurde ein Leopard per Kamera eingefangen. Seine Art galt eigentlich schon seit 45 Jahren als ausgestorben. Zuvor wurde vermutet, dass das letzte Exemplar dieser Leopardenart 1974 getötet wurde. Das majestätische Tier wurde dabei gefilmt, wie es in zwei verschiedenen Regionen in den Bergen umherstreifte, teilte das türkische Ministerium für Land- und Forstwirtschaft am Donnerstag mit.