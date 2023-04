Lieferwagen rollt selbständig los und wird von Baum gestoppt

Der Wagen musste per Kran geborgen werden.

In Schönenberg TG kam es am Samstagmorgen zu einem Zwischenfall mit einem Lieferwagen.

Glück im Unglück hatte der Lenker eines Lieferwagens beim beliebten Restaurant Klein Rigi in Schönenberg TG. Ein Handwerker, der dort am Samstagmorgen um etwa 6.45 Uhr Arbeiten ausführen wollte, hatte seinen weissen Lieferwagen verlassen, ohne diesen mit eingelegtem Gang und/oder der Handbremse zu sichern. So rollte dieser rückwärts los und legte laut einem News-Scout «sicher 50, 60 Meter» zurück, bevor er über eine kleine Mauer auf die angrenzende Wiese geriet. Dort wurde er von einem Baum gestoppt.