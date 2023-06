Cloud Lips lassen dich wie frisch geknutscht aussehen

Wer hats erfunden?

Der Trend ist dabei nur für uns neu: In Korea und China sind Lippen mit verschwommenen Konturen seit Jahren begehrt. Auf der chinesischen Version von Tiktok – Douyin – finden sich hundertfach Anleitungen für den Look. Bevor sie bei uns einen neuen Namen verpasst bekommen haben, war der Look deshalb als Douyin Lips bekannt. Sie unterscheiden sich nur wenig: Während Cloud Lips gern mal über die Lippenkonturen hinausgehen , um sie grösser erscheinen zu lassen, soll in Korea und China eher ein kleiner Mund suggeriert werden. Die Farbe bleibt innerhalb der Lippen, die Konturen werden mit Concealer unsichtbar gemacht.