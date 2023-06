Paris Fashion Week: Modestudent zeigt Kleid aus alten Zigarettenstummeln

Auf der Strasse gefunden

Auf Instagram gehen die Bilder vom Zigistummel-Mantel viral. Viele fragen sich, woher die Zigaretten stammen. Der Modestudent erklärt in den Kommentaren: «Ich bin selbst Raucher, also sind einige Stummel von mir selbst. Den Rest davon habe ich auf der Strasse gefunden.» Bei den Kommentierenden stösst das auf Anklang: «Du hast einen coolen Mantel gemacht und dazu noch etwas für die Gesellschaft getan!» Nur der Geruch des Mantels wird von der Community in Frage gestellt. Der Designer bestätigt: «Er stinkt so so fest.»