Bergung mit traurigem Ende - Dieser Mann buddelte sich mit blossen Händen zu Rayan (5)

Die Welt hielt am Samstagabend für einen kurzen Moment den Atem an, als Fernsehaufnahmen zeigten, wie Retter den kleinen Rayan, eingewickelt in einer goldenen Wärmedecke, aus dem Rettungstunnel in einen wartenden Krankenwagen trugen. Die Menschenmassen am Unglücksort jubelten. Was sie nicht wussten: Rayan war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Laut Behörden war der Bub gestorben, bevor die Retter ihn erreichen konnten. Eine Stunde lang versuchten Sanitäter, das Kind wiederzubeleben – erfolglos.

Der Fünfjährige war am Dienstagnachmittag in einen ungesicherten Brunnen in der Nähe seines Zuhauses in einem Dorf rund 150 Kilometer nördlich der Stadt Fes gefallen. Helfer seilten eine Kamera ab, um den Gesundheitszustand des Jungen zu überprüfen. Schläuche versorgten den Buben tagelang mit Wasser und Sauerstoff. Doch wegen der geringen Schachtbreite konnten die Helfer das Kind nicht durch den Brunnen selbst zurückholen, Spezialisten mussten einen horizontalen Tunnel bauen, um Rayan über ein parallel zum Brunnen gegrabenes Loch zu erreichen.

Retter Bwa Sahraoui buddelte mit blossen Händen

Die Retter gruben vorsichtig von Hand mit Spezialwerkzeug. Immer wieder mussten sie die Arbeiten unterbrechen, da sie fürchteten, dass der Schacht wegen der Bodenbeschaffenheit einstürzen könnte. Es ging nur langsam voran – und der freiwillige Retter Bwa Sahraoui verzweifelte.

Bwa Sahraoui grub sich 20 Stunden lang mit blossen Händen durch die letzten Meter des Tunnels. Am 6. Februar 2022 wird er in Marokko als Held gefeiert. Am 5. Februar um 21.30 Uhr bewegte sich plötzlich der Krankenwagen Richtung der Stelle, wo gegraben wurde. Jubel brach aus – Rayan konnte aus dem Loch befreit werden. Kurz darauf geben Medien bekannt, dass der Bub tot ist.

In einem Video ist zu sehen, wie der Mann sich mit blossen Händen durch die letzten Meter des Tunnels gräbt, um zu Rayan zu gelangen. Die Aufnahmen gehen derzeit in den sozialen Medien viral. «Mehr als 20 Stunden lang hat er unermüdlich gegraben, um Rayan aus dem Brunnen zu holen. Enormer Respekt», schreibt ein Twitter-Nutzer.

Das Problem der ungesicherten Brunnen

Eine marokkanische Organisation machte den lokalen Behörden Vorwürfe: schon lange sei das Problem ungesicherter Brunnen durch illegale Bohrungen bekannt. Die vielen tiefen Schächte seien eine Gefahr für die Bevölkerung, insbesondere für Kinder, kritisierte die Nördliche Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Marokko.

Wegen der Dürre und Wasserknappheit in der Region seien viele Brunnen ohne Genehmigung gegraben worden, erklärte ein Politiker in der marokkanischen Provinz Chefchaouen. «Mehr als 90 Prozent der Familien in der Gegend von Tamorot haben ihre eigenen Brunnen», sagte Abdelhai al-Tayar am Sonntag. «Rayans Tod hat ein Schlaglicht auf den desolaten Zustand von Tamorot und die extreme Armut geworfen, unter der die meisten Familien leiden.»

Für die Eltern ist Rayans Tod das «Schicksal Gottes»

In dem Dorf mit etwa 500 Einwohnern gibt es zahlreiche tiefe Brunnen, von denen viele zur Bewässerung von Cannabispflanzen dienen. Die Pflanzen stellen für die Menschen in der abgelegenen und trockenen Region des marokkanischen Rifgebirges die Haupteinnahmequelle dar. Die meisten der Brunnen sind mit Schutzabdeckungen gesichert. Wie genau Rayan in den Schacht gelangte, ist noch unklar.

Am Sonntag meldeten sich Rayans Eltern zu Wort. Sie bedanken sich für den Einsatz der Retter. Den Tod ihres Sohnes bezeichnen sie als «Gottes Schicksal».

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Fachstelle Kindsverlust, Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29