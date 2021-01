Wie alt er genau war, als er die Passion für Ferrari entwickelte, weiss der heute 33-jährige Ronnie Kessel nicht mehr. Vermutlich schon bei seiner Geburt – schliesslich war sein Vater nicht nur Formel-1-Fahrer, sondern verkaufte in den 1980er-Jahren bereits erfolgreich die roten Renner aus Maranello. Umso genauer kann er sich aber noch an seine erste Fahrt in einem Ferrari erinnern. «Das war Anfang der Neunziger in einem Ferrari F40. Ich war noch so klein, dass ich nicht aus dem Fenster schauen konnte. Aber an das einzigartige Feeling, wie ich in den Kurven und beim Beschleunigen in den Sitz gedrückt wurde, erinnere ich mich noch heute.» So verwundert es auch nicht, dass der F40 noch heute zu einem der Lieblings-Ferraris von Ronnie Kessel gehört.