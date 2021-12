Oh du fröhliche : Dieser Mann hat nicht einen, nicht zwei sondern 444 Christbäume in der Wohnung

In Niedersachsen wurde ein Weltrekord geknackt. Aufgestellt hat ihn der «weihnachtsverrückte» Thomas Jeromin.

So viele hat niemand anderer auf der Welt in den eigenen vier Wänden. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) war bei dem 55-jährigen Mann und seiner Frau Susanne zu Gast, um die leuchtende Sammlung als neuen Weltrekord anzuerkennen

Jeromin bezeichnet sich selbst als weihnachtsverrückt. Bereits in den vergangenen Jahren hat er seine Wohnung in ein Weihnachtswunderland verwandelt. 2020 hatte er 420 Bäume aufstellt. Insgesamt leuchten in diesem Jahr 47’000 Lichter in seiner Wohnung, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verrät.