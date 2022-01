«Ich bin kein Virus» : Dieser Mann heisst «Kovid» – sein Schicksal nimmt er mit Humor

Ein Mann in Indien heisst Kovid Kapoor. Auf Social Media schildert er, wie sein Leben ab Februar 2020 eine Wende nahm.

«Mein Name ist Kovid und ich bin kein Virus», schrieb er auf Twitter.

In Corona-Zeiten praktisch wie die Pandemie zu heissen, ist sicher nicht immer leicht. Der Inder Kovid Kapoor macht das Beste daraus und nutzt seinen kuriosen Namen, um für sein Start-up-Unternehmen die Werbetrommel zu rühren. «Mein Name ist Kovid und ich bin kein Virus», schreibt der 31-Jährige in seinem Twitter-Profil mit Blick auf die vom Coronavirus ausgelöste Erkrankung Covid-19.