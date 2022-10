Fans basteln lustige Videos: Dieser Mann ist in seinen Fünfzigern – und die nächste Tiktok-Legende

Der 56-jährige Rodger Cleye aus Kalifornien erobert die Social-Media-Plattform Tiktok gerade im Sturm. Ob das in seinem Sinne ist, ist noch nicht eindeutig geklärt. Auf seinem unspektakulär anmutenden Account lassen sich derweil Unmengen an Song-Covers finden: Von Taylor Swift bis zur Bloodhound Gang ist alles mit dabei. Das reichte aber noch nicht dazu, einen viralen Trend auszulösen. Zum Social-Media-Hingucker wurde Rodger Cleye, weil Ausschnitte seiner Musikeinlagen von Tiktok-Nutzenden am Laufband in neue Szenen und Räume eingefügt werden.