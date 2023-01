Washington: Dieser Mann soll gegen Joe Biden ermitteln

Washington : Dieser Mann leitet die Sonderermittlungen gegen Joe Biden

Robert Hur ist «eine der klügsten Menschen in Washington»

Darum geht es in der Sonderermittlung gegen Joe Biden

Am Montag wurde erstmals bekannt, dass Geheimunterlagen aus der Zeit, in der Biden Vize des damaligen Präsidenten Barack Obama war, in Privaträumen Bidens aufgetaucht waren. Erst war nur von einem Büro in Washington die Rede. Mittlerweile wurde bekannt, dass geheime Regierungsunterlagen aus Bidens Zeit als US-Vizepräsident in privaten Räumen des Demokraten gefunden wurden. Am Donnerstag kam heraus, dass Verschlusssachen sogar in der Garage im Privathaus des Präsidenten in Wilmington im Bundesstaat Delaware lagerten – da, wo auch sein Oldtimer vom Typ Corvette parkt.