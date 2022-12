Mann überfällt in Sulgen TG Migroltankstelle

Sulgen TG : Dieser Mann mit braunen Streifen im Lendenbereich wird von der Polizei gesucht

Der Täter betrat am Samstagabend, kurz nach 21.45 Uhr, den Migrol-Tankstellenshop an der Kradolfstrasse in Sulgen, bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. «Wenig später flüchtete er mit dem Deliktsgut in noch unbekannter Höhe in Richtung Auholzstrasse», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einem Communiqué am Sonntag. «Die Angestellten blieben körperlich unverletzt.»