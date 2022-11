Liestal BL: Dieser Mann soll eine Frau überwältigt und sexuell genötigt haben

In Liestal hat ein Mann Sonntagnacht eine 30-jährige Frau überwältigt und sexuell genötigt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war die kurz nach 1.30 Uhr Frau zu Fuss auf der Rheinstrasse in Richtung Bahnhof Liestal unterwegs, als sie auf Höhe der Liegenschaft Nummer 43 von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. In der Folge wurde das Opfer durch den Mann überwältigt und in der näheren Umgebung der Rheinstrasse sexuell genötigt.